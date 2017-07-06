Пензенцы могут перевести потребкредит в Сбербанк по ставке 12,9% и платить меньше Экономика

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Жители Пензы и области могут вступить в программу рефинансирования от Сбербанка и на специальных условиях объединить до пяти кредитов, в том числе от сторонних банков.

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Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, до 31 июля 2017 года включительно действуют сниженные процентные ставки для всех категорий заемщиков в рамках предложения «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов»: 12,9% годовых в рублях — на срок до двух лет включительно и 13,9% — от 2 до 5 лет.

Таким образом, ставки по кредиту на рефинансирование снижены на 1%.

Данный продукт позволяет погасить до пяти кредитов, полученных в других банках или Сбербанке, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели.

Максимальная сумма кредита составляет 3 млн. рублей.

В числе преимуществ данного предложения — возможность подобрать комфортный для клиента размер платежа, отсутствие необходимости подтверждать погашение действующих кредитов в других банках или иметь поручителей.

Полученные денежные средства можно направить на погашение задолженности по потребительским и автокредитам, кредитным картам, а также по дебетовым картам с разрешенным овердрафтом.

Какие-либо комиссии отсутствуют, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Кроме того, Сбербанк предлагает возможность провести рефинансирование под залог недвижимости — «перекредитовать» один ипотечный кредит другого банка, объединив его и до пяти других займов, а также получить до 1 млн. рублей на личные цели. Наличие ипотечного кредита стороннего банка при этом обязательно. Диапазон ставок зависит от видов кредитов при совокупном рефинансировании и колеблется от 10,9% до 14,65%.

С подробными условиями предложений «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» и «Рефинансирование под залог недвижимости» можно ознакомиться на сайте , а также в офисах учреждения.

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в стране и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11 августа 2015 года.