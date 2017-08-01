НБД-Банк повторит в Пензе тренинг Александра Тарасова «Влиять и побеждать» Экономика

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. ПАО «НБД-Банк» вновь организует в Пензе тренинг Александра Тарасова «Влиять и побеждать» в рамках образовательного проекта «Лидер года. Малый и средний бизнес».

Фото: пресс-служба ПАО «НБД-Банк»

Мероприятие состоится в отеле «Heliopark Residence» в среду, 23 августа.

Планируется, что спикер расскажет участникам об определенных психологических приемах, которые позволят им выиграть переговоры. Тренинг «Влиять и побеждать» нацелен на раскрытие разных аспектов коммуникации, начиная с используемых в разговоре фраз и заканчивая навыками самопрезентации.

Он ориентирован на широкую аудиторию — как на владельцев малого и среднего бизнеса, так и на руководителей структурных подразделений компаний.

«Обычно на тренингах дают приемы, которые отлично работают на самом мероприятии среди заинтересованных и мотивированных людей, но оказываются почти бесполезны на практике. «Цивилизованные» способы ведения переговоров часто не срабатывают: вы словно чувствуете, что противник морально сильнее вас. В 20% случаев переговоры можно выиграть только на уровне сильной личности, которая умеет влиять и противостоять влиянию», — пояснил Александр Тарасов.

Тренинг «Влиять и побеждать» является одним из наиболее востребованных мероприятий, проводимых командой « Лидер года ».

Так, в Нижнем Новгороде из-за большого количества участников он был организован трижды, а в Пензе мероприятие состоится во второй раз.

Делясь впечатлениями о первом тренинге Александра Тарасова, пензенский предприниматель Сергей Агафонов отметил грамотную работу спикера с залом.

«Все были включены в процесс, и мероприятие потому было живым и насыщенным. Очень многие приемы взял на вооружение. Удивительным открытием стало то, как всех людей можно довольно точно отнести к одному из четырех психологических типов и, исходя из этого, строить переговоры, всегда находясь в более выигрышной позиции», — сказал он.

В свою очередь сотрудница ООО «Пензенская шоколадная компания» Ольга Гришина обратила внимание на то, как бизнес-тренер во время мастер-класса помогал участникам сконцентрироваться на самом главном.

«Уже дома я с удовольствием еще раз пролистала раздатку и выполнила упражнения — своеобразное домашнее задание. [...] Все полученные навыки сейчас стараюсь применять в своей работе», — добавила она.

Как пояснил директор департамента маркетинга НБД-Банка Олег Корень, решение повторить тренинг «Влиять и побеждать» было принято с учетом большого количества положительных отзывов.

«Основная миссия НБД-Банка и «Лидера года», в частности, заключается в том, чтобы дать возможность предпринимателям посмотреть на свой бизнес шире, увидеть новые возможности развития, и мероприятия в рамках нашего образовательного проекта как нельзя лучше это демонстрируют», — подчеркнул он.

Узнать подробную информацию о предстоящем мероприятии и зарегистрироваться для участия в нем можно на сайте проекта «Лидер года».

ПАО «НБД-Банк» — межрегиональный банк, специализирующийся на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году.

На сегодняшний день его сеть включает в себя 23 офиса в Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашии и Марий Эл.

В 2017 году международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный депозитный рейтинг НБД-Банка по национальной и иностранной валюте до уровня Ва3, прогноз стабильный.

Генеральная лицензия Банка России №1966 от 12 августа 2015 года.