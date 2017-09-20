Россельхозбанк за 17 лет вложил в экономику Пензенской области более 122 млрд. рублей

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Россельхозбанк направил на развитие экономики Пензенской области за 17 лет работы в регионе более 122 млрд. рублей, 75% из которых было выдано агропромышленным компаниям.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, постоянными клиентами Пензенского филиала Россельхозбанка являются около 5 тыс. юридических и порядка 140 тыс. физических лиц.
«Кредитный портфель филиала превышает 36 млрд. рублей, из них юридических лиц — порядка 31 млрд. рублей. Общий объем привлеченных средств юрлиц составляет более 3 млрд. рублей», — уточнили в банке.
В пресс-службе отметили, что за счет заемных средств Россельхозбанка развивается инвестиционная сфера, обновляется парк техники и оборудования, ведется строительство и модернизация современных животноводческих комплексов, а также реализуются крупные инвестиционные проекты.
«Одним из важных направлений является поддержка развития малого предпринимательства. Кредитный портфель филиала в этом сегменте составил порядка 1,6 млрд. рублей. 40% портфеля составляют кредиты на пополнение оборотных средств, остальные 60% направлены на приобретение оборудования, транспорта и другие инвестиционные цели», — добавили в Россельхозбанке.
В кредитно-финансовом учреждении подчеркнули, что большое внимание уделяется развитию розничного бизнеса.
«Кредитный портфель физических лиц в настоящее время превышает 5 млрд. рублей. При этом наибольшую долю в объеме займов занимает потребительское кредитование. Также весьма востребованы кредиты на развитие личных подсобных хозяйств и ипотека», — пояснили в пресс-службе.
В Россельхозбанке сообщили, что депозитный портфель населения в настоящее время превысил 13 млрд. рублей — в пензенском филиале открыто около 71 тыс. вкладов, а более 20 тыс. вкладчиков являются клиентами банка.
«Последовательная работа ведется в направлении увеличения сети банкоматов и наращивания эмиссии банковских карт. Количество выпущенных платежных карт составило более 150 тыс. В настоящее время сотрудники 600 предприятий региона получают заработную плату на карты Россельхозбанка», — резюмировали в пресс-службе.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.
Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
В собственности государства находятся 100% акций банка.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.
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