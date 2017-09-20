Россельхозбанк за 17 лет вложил в экономику Пензенской области более 122 млрд. рублей Экономика

Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Россельхозбанк направил на развитие экономики Пензенской области за 17 лет работы в регионе более 122 млрд. рублей, 75% из которых было выдано агропромышленным компаниям.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, постоянными клиентами Пензенского филиала Россельхозбанка являются около 5 тыс. юридических и порядка 140 тыс. физических лиц.

«Кредитный портфель филиала превышает 36 млрд. рублей, из них юридических лиц — порядка 31 млрд. рублей. Общий объем привлеченных средств юрлиц составляет более 3 млрд. рублей», — уточнили в банке.

В пресс-службе отметили, что за счет заемных средств Россельхозбанка развивается инвестиционная сфера, обновляется парк техники и оборудования, ведется строительство и модернизация современных животноводческих комплексов, а также реализуются крупные инвестиционные проекты.

«Одним из важных направлений является поддержка развития малого предпринимательства. Кредитный портфель филиала в этом сегменте составил порядка 1,6 млрд. рублей. 40% портфеля составляют кредиты на пополнение оборотных средств, остальные 60% направлены на приобретение оборудования, транспорта и другие инвестиционные цели», — добавили в Россельхозбанке.

В кредитно-финансовом учреждении подчеркнули, что большое внимание уделяется развитию розничного бизнеса.

«Кредитный портфель физических лиц в настоящее время превышает 5 млрд. рублей. При этом наибольшую долю в объеме займов занимает потребительское кредитование. Также весьма востребованы кредиты на развитие личных подсобных хозяйств и ипотека», — пояснили в пресс-службе.

В Россельхозбанке сообщили, что депозитный портфель населения в настоящее время превысил 13 млрд. рублей — в пензенском филиале открыто около 71 тыс. вкладов, а более 20 тыс. вкладчиков являются клиентами банка.

«Последовательная работа ведется в направлении увеличения сети банкоматов и наращивания эмиссии банковских карт. Количество выпущенных платежных карт составило более 150 тыс. В настоящее время сотрудники 600 предприятий региона получают заработную плату на карты Россельхозбанка», — резюмировали в пресс-службе.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

В собственности государства находятся 100% акций банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.