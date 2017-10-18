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Пензенский губернатор дал интервью итальянскому телеканалу Liberta

12:17 | 18.10.2017 | Экономика

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Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал интервью телеканалу Liberta в ходе рабочего визита в Италию в среду, 18 октября.

Пензенский губернатор дал интервью итальянскому телеканалу Liberta. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах сотрудничества с итальянским бизнесом, глава региона отметил эффективность международного партнерства.

«Польза от инвестиций, от совместной деятельности — обоюдная. Любой инвестор, который вкладывает средства в совместное производство, ориентируется на выгоду», — сказал Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что в настоящее время Пензенская область уже наладила взаимодействие с иностранными партнерами.

«Мы работаем с итальянской компанией «Телема», которая совместно с нашим предприятием производит резисторы для железнодорожного транспорта, атомных подводных лодок. Выпускаемый продукт реализуется в первую очередь в Российской Федерации и дает хорошую прибыль», — пояснил губернатор.

Иван Белозерцев также сообщил о сотрудничестве региона с французскими, немецкими, турецкими, корейскими, сингапурскими и китайскими компаниями.

«Надо развивать кооперацию, объединять усилия, чтобы создавать высокотехнологичный продукт и быть конкурентоспособными на мировом рынке», — цитирует главу региона пресс-служба правительства Пензенской области.
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