Форум предпринимателей Пензенской области состоится 30–31 мая Экономика

Пенза, 21 мая 2018. PenzaNews. Форум предпринимателей Пензенской области пройдет на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова 30 и 31 мая.

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Программой мероприятия предусмотрены лекции, круглые столы, семинары и тренинги.

В числе спикеров заявлены председатель подкомитета ТПП России по развитию инструментов финансирования инновационных и венчурных проектов Сергей Безделов, проректор по учебно-методической работе и прикладным исследованиям корпоративного университета Сбербанка Игорь Баранов, глава оргкомитета ежегодной общественной премии «Регионы – устойчивое развитие» Анна Беличенко и другие эксперты.

В рамках мероприятия планируется обсудить поддержку региональных брендов как одного из инструментов экономического развития области, экспортную деятельность, реализацию инвестиционных проектов, женское предпринимательство и другие актуальные темы.

Принять участие в мероприятии могут все желающие.