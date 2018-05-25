План по доходам бюджета Пензы от аренды земли в 2017 году выполнен более чем на 63% Экономика

Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. План бюджета Пензы по доходам, полученным в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также от продажи права на заключение договоров аренды, выполнен по итогам 2017 года на 63,3%. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При плане 760 млн. рублей поступило 480,3 млн. рублей. Причина невыполнения плана — это недобросовестное отношение арендаторов к исполнению обязательств по договорам аренды и неисполнение судебных решений», — пояснила она, выступая с отчетом об исполнении бюджета Пензы за 2017 год в ходе 45-й очередной сессии гордумы.

Ольга Завьялкина отметила, что в целом доходная часть бюджета выполнена на 96,5% — при плане 12 млрд. 108 млн. 100 тыс. рублей фактически поступило 11 млрд. 682 млн. 800 тыс. рублей.

«План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 93%. При плане в 5 млрд. 282 млн. рублей фактически поступило 4 млрд. 912 млн. 200 тыс. рублей. По безвозмездным перечислениям — на 99,2%. Налоговых доходов поступило 100% от плана в сумме 3 млрд. 799,5 млн. рублей. По неналоговым доходам план выполнен на 75,1%. При плане 1 млрд. 482,5 млн. рублей фактически в доходную часть бюджета поступило 1 млрд. 112,4 млн. рублей», — добавила она.