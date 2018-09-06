РСХБ запустил акцию «Хорошее начало!» для малого и среднего бизнеса Экономика

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Россельхозбанк предложил представителям малого и среднего бизнеса, в том числе работающим в Пензенской области, бесплатное открытие счета в рублях и его обслуживание в течение трех месяцев в рамках акции «Хорошее начало!»

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«В качестве дополнительного преимущества РСХБ отменяет комиссию за три календарных месяца на переводы денежных средств в рублях через системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-клиент», «Банк-клиент» и «Мобильный банк» на счета в любых кредитно-финансовых учреждениях», — пояснили в пресс-службе.

В банке отметили, что также в течение месяца открытия счета операции по приему и пересчету наличных в рублях будут проводиться бесплатно.

«Россельхозбанк постоянно разрабатывает новые предложения и сервисы для малого и среднего бизнеса, повышает конкурентоспособность продуктов с учетом современных тенденций на рынке и потребностей клиентов. Воспользовавшись акцией «Хорошее начало!», компании снизят затраты на расчетно-кассовое обслуживание в первые месяцы после старта бизнеса, а также повысят скорость и качество управления счетами с помощью современной системы дистанционного банковского обслуживания РСХБ», — добавили в кредитно-финансовом учреждении.

В пресс-службе уточнили, что специальное предложение, условия которого размещены на сайте , действует до 30 ноября.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Единственным акционером банка, которому принадлежат 100% голосующих акций, является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.