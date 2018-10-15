Алексей Рогонов возглавил пензенское подразделение банка «Уралсиб» Экономика

Пенза, 15 октября 2018. PenzaNews. Депутат гордумы шестого созыва от округа №17 Алексей Рогонов, который ранее занимал различные руководящие посты в местном подразделении «Альфа-Банка», стал руководителем операционного офиса «Пензенский» филиала ПАО «Банк Уралсиб».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он приступил к работе в новой должности в понедельник, 15 октября.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Алексей Рогонов, изначально в ходе переговоров с руководством «Уралсиба» перед ним были поставлены недостаточно масштабные задачи, в связи с чем он отказался от вакансии, однако затем его предложения о дальнейшем развитии учреждения в регионе были приняты, и он согласился возглавить пензенский офис.

Он напомнил, что после санации в банк «Уралсиб» пришла новая команда.

«Они планировали развиваться в более крупных городах, а в мелких, как Пенза, [...] задача была просто поддерживать состояние текущего бизнеса. Я сказал, что мне […] поддерживать неинтересно, развивать — да, интересно», — пояснил собеседник агентства.

Алексей Рогонов сообщил также, что во времена работы в «Альфа-Банке» он занимался исключительно розничным направлением, при этом ему «хотелось чего-то большего».

«Здесь [в «Уралсибе»], в отличие от «Альфа-Банка», под одним человеком сосредоточены все направления бизнеса. Я возглавил и буду отвечать за розницу, за малый и средний бизнес и за крупный корпоративный бизнес», — уточнил руководитель операционного офиса «Пензенский».

Биография

Рогонов Алексей Васильевич

Он добавил, что среди приоритетных направлений в ближайшем будущем — развитие автокредитования и ипотеки для физических лиц, а также продвижение услуг для предпринимателей.

Алексей Рогонов отметил, что ранее получал предложения о работе от других банков, однако о первых позициях речь не шла.

«Другие регионы я активно не рассматривал, потому что здесь есть чем заниматься. Кроме того, у меня есть обязательства определенные по линии политики. […] Я еще действующий депутат, […] так что пока планирую в городе Пензе развиваться и быть полезным», — резюмировал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2018 года стало известно, что руководитель операционного офиса «Пензенский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» Павел Будянский задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с деятельностью компании «Инвест-Гарант», которая привлекала денежные средства населения по договорам займа, но затем прекратила осуществлять выплаты вкладчикам.