Пензенская область не вошла в число регионов, для которых определили федеральных кураторов Экономика

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Пензенская область отсутствует в списке из десяти российских регионов со слабой экономикой, для которых выделили кураторов из числа федеральных министров.

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По данным СМИ, которые ссылаются на «Ведомости» и письмо вице-премьера Виталия Мутко, адресованное председателю правительства России Дмитрию Медведеву, десятку нуждающихся в помощи субъектов федерации определило Минэкономразвития.

Регионы были выбраны с учетом четырех показателей: среднедушевых доходов местных жителей, доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработицы и инвестиций в основной капитал.

Согласно опубликованным сведениям, Марий Эл будет курировать глава Минстроя РФ Владимир Якушев, Чувашию и Псковскую область — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Министру экономического развития Максиму Орешкину досталось три региона: Алтай, Карелия и Тыва, министру финансов Антону Силуанову — Курганская область, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву — Адыгея. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин будет отвечать за Калмыкию, а руководитель Минтруда Максим Топилин — за Алтайский край. Контролировать работу будет Виталий Мутко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 27 марта 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе совещания в Москве поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду представить дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию регионов с низким уровнем социально-экономического благосостояния.

Премьер-министр страны тогда назвал восемь регионов, где, по его словам, ситуация наиболее сложная. Это Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Алтай, а также Тыва, Саратовская, Курганская и Пензенская области.