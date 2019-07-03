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Виктор Кувайцев призвал нарастить темпы строительства многоквартирных домов в Пензе

08:15 | 03.07.2019 | Экономика

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Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал застройщиков, возводящих многоквартирные дома на территории города, нарастить темпы работы.

Виктор Кувайцев призвал нарастить темпы строительства многоквартирных домов в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

В ходе рабочего выезда в микрорайон Заря он обратил внимание на то, что строительство дома на 50 квартир для детей-сирот идет с отставанием от графика. Подрядчик проводит электроснабжение, выполняет отделочные работы и занимается кирпичной кладкой пятого этажа.

Кроме того, отставание от установленных сроков наблюдается на стройплощадке в 3-м микрорайоне Арбеково.

Комментируя увиденное, глава городской администрации нацелил ответственных лиц на активизацию работы.

«Если необходимо, нужно добавить технику и рабочих, принять все меры, чтобы ввести дома в эксплуатацию вовремя», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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