Николай Кузяков поделился впечатлениями от конкурса «Лидеры России» Экономика

Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Директор по стратегическому развитию ООО «Ванюшкины сладости», депутат Пензенской городской думы от «Единой России» Николай Кузяков поделился впечатлениями от конкурса управленцев «Лидеры России», участие в котором он завершил на этапе полуфинала.

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Он напомнил, что всего в третьем сезоне из Приволжского федерального округа на конкурс поступило свыше 41 тыс. заявок, более 300 человек, в том числе 11 из Пензенской области, были приглашены в полуфинал, а после контрольного тестирования борьбу за победу продолжили лишь девять представителей региона, из которых в решающую стадию состязания пробилась общественница Мария Львова-Белова.

Вместе с тем, по словам Николая Кузякова, он доволен своим результатом, поскольку занял в рейтинге регионального полуфинала 54 место.

«Напомню, что в финал проходят 30 [человек из округа]. Быть в числе 50 лидеров ПФО — достойно», — написал он в Instagram.

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Среди главных итогов своего участия в конкурсе «Лидеры России» Николай Кузяков назвал новые знакомства с интересными и позитивными людьми, а также яркие эмоции.

«Это проверка себя на способность и умение быть конструктивным, управлять командой, придумывать новые идеи, договариваться, убеждать, вдохновлять, созидать», — отметил он.

Пензенский депутат призвал земляков в следующий раз последовать его примеру и попробовать свои силы в конкурсе управленцев.

«Ребята, вы тоже можете попробовать и поучаствовать, давайте в следующем году заявимся не хуже Самары или Казани», — обратился он к интернет-пользователям.