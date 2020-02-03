Николай Кузяков поделился впечатлениями от конкурса «Лидеры России»

Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Директор по стратегическому развитию ООО «Ванюшкины сладости», депутат Пензенской городской думы от «Единой России» Николай Кузяков поделился впечатлениями от конкурса управленцев «Лидеры России», участие в котором он завершил на этапе полуфинала.
Он напомнил, что всего в третьем сезоне из Приволжского федерального округа на конкурс поступило свыше 41 тыс. заявок, более 300 человек, в том числе 11 из Пензенской области, были приглашены в полуфинал, а после контрольного тестирования борьбу за победу продолжили лишь девять представителей региона, из которых в решающую стадию состязания пробилась общественница Мария Львова-Белова.
Вместе с тем, по словам Николая Кузякова, он доволен своим результатом, поскольку занял в рейтинге регионального полуфинала 54 место.
«Напомню, что в финал проходят 30 [человек из округа]. Быть в числе 50 лидеров ПФО — достойно», — написал он в Instagram.