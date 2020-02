Николай Кузяков поделился впечатлениями от конкурса «Лидеры России»

View this post on Instagram

Ну вот и подошли к концу 4 супер интересных дней. В первую очередь хочется поблагодарить организаторов @leaders_of_russia за возможности и отличную атмосферу. Вы делаете огромное дело. ⠀ Ну а теперь о конкурсе: ⠀ - Всего в конкурсе ПФО принимало 41000 человек, только 320 попали в полуфинал, а из Пензы прошло 11 человек, но дошли до очного всего 9. ⠀ - Из нашего региона победила Мария Львова-Белова @marialvovabelova , мама 9 детей - поздравляю ее с великолепным результатом и желаю успехов в финале. ⠀ - Но и своим результатом я рад, ведь занял 54 место. 54 Место из 41000. Напомню, что в финал проходят 30. Быть в числе 50ти Лидеров ПФО - достойно. ⠀ Но самое главное: ⠀ - Это новые знакомства, которые очень интересные, позитивные и действительно лидеры своего дело. Мы познакомились с «учителями года», «докторами экономических наук», «зам. министрами», «вице-губернаторами», «топ-менеджерами», «предпринимателями». ⠀ - Это супер эмоции, которые получали от игры, участников и гостей. ⠀ - Это проверка себя на способность и умение быть конструктивным, управлять командой, придумывать новые идеи, договариваться, убеждать, вдохновлять, созидать. ⠀ Ребята Вы тоже можете попробовать и поучаствовать, давайте в следующем году заявимся не хуже Самары или Казани. #лидерыроссии2020 #лидерыроссиипфо #амыизпензы #инициатор #ванюшкинысладости