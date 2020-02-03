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Николай Кузяков поделился впечатлениями от конкурса «Лидеры России»

12:23 | 04.02.2020 | Экономика

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Пенза, 4 февраля 2020. PenzaNews. Директор по стратегическому развитию ООО «Ванюшкины сладости», депутат Пензенской городской думы от «Единой России» Николай Кузяков поделился впечатлениями от конкурса управленцев «Лидеры России», участие в котором он завершил на этапе полуфинала.

Николай Кузяков поделился впечатлениями от конкурса «Лидеры России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что всего в третьем сезоне из Приволжского федерального округа на конкурс поступило свыше 41 тыс. заявок, более 300 человек, в том числе 11 из Пензенской области, были приглашены в полуфинал, а после контрольного тестирования борьбу за победу продолжили лишь девять представителей региона, из которых в решающую стадию состязания пробилась общественница Мария Львова-Белова.

Вместе с тем, по словам Николая Кузякова, он доволен своим результатом, поскольку занял в рейтинге регионального полуфинала 54 место.

«Напомню, что в финал проходят 30 [человек из округа]. Быть в числе 50 лидеров ПФО — достойно», — написал он в Instagram.

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Среди главных итогов своего участия в конкурсе «Лидеры России» Николай Кузяков назвал новые знакомства с интересными и позитивными людьми, а также яркие эмоции.

«Это проверка себя на способность и умение быть конструктивным, управлять командой, придумывать новые идеи, договариваться, убеждать, вдохновлять, созидать», — отметил он.

Пензенский депутат призвал земляков в следующий раз последовать его примеру и попробовать свои силы в конкурсе управленцев.

«Ребята, вы тоже можете попробовать и поучаствовать, давайте в следующем году заявимся не хуже Самары или Казани», — обратился он к интернет-пользователям.

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Ну вот и подошли к концу 4 супер интересных дней. В первую очередь хочется поблагодарить организаторов @leaders_of_russia за возможности и отличную атмосферу. Вы делаете огромное дело. ⠀ Ну а теперь о конкурсе: ⠀ - Всего в конкурсе ПФО принимало 41000 человек, только 320 попали в полуфинал, а из Пензы прошло 11 человек, но дошли до очного всего 9. ⠀ - Из нашего региона победила Мария Львова-Белова @marialvovabelova , мама 9 детей - поздравляю ее с великолепным результатом и желаю успехов в финале. ⠀ - Но и своим результатом я рад, ведь занял 54 место. 54 Место из 41000. Напомню, что в финал проходят 30. Быть в числе 50ти Лидеров ПФО - достойно. ⠀ Но самое главное: ⠀ - Это новые знакомства, которые очень интересные, позитивные и действительно лидеры своего дело. Мы познакомились с «учителями года», «докторами экономических наук», «зам. министрами», «вице-губернаторами», «топ-менеджерами», «предпринимателями». ⠀ - Это супер эмоции, которые получали от игры, участников и гостей. ⠀ - Это проверка себя на способность и умение быть конструктивным, управлять командой, придумывать новые идеи, договариваться, убеждать, вдохновлять, созидать. ⠀ Ребята Вы тоже можете попробовать и поучаствовать, давайте в следующем году заявимся не хуже Самары или Казани. #лидерыроссии2020 #лидерыроссиипфо #амыизпензы #инициатор #ванюшкинысладости

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