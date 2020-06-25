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УМИ подало жалобу на решение суда о признании СМУП «Пензалифт» банкротом

11:14 | 25.06.2020 | Экономика

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Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Управление муниципального имущества (УМИ) города Пензы подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда области от 6 мая 2020 года, которым СМУП «Пензалифт» признано несостоятельным (банкротом).

УМИ подало жалобу на решение суда о признании СМУП «Пензалифт» банкротом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд принял ее к производству.

«Назначить дело к судебному разбирательству [...] на 2 июля», — говорится в определении суда.

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В соответствии с решением Арбитражного суда Пензенской области от 6 мая 2020 года, в отношении специализированного муниципального унитарного предприятия «Пензалифт» открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим утвержден член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига» Рустам Махмудов.

Судебное заседание по итогам конкурсного производства назначено на 5 ноября.

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