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«Титан-Инструмент» наладит в Заречном производство токарных патронов

12:21 | 02.07.2021 | Экономика

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Заречный, 2 июля 2021. PenzaNews. ООО «Титан-Инструмент», ставшее шестым резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Заречный» в Пензенской области, наладит выпуск токарных патронов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

«Титан-Инструмент» наладит в Заречном производство токарных патронов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Решению о создании нового производства предшествовал тщательный анализ рынка, выявивший острую потребность отечественных станкостроительных заводов и компаний, эксплуатирующих станки, в бесперебойных поставках токарных патронов. От качества исполнения этих специальных устройств для крепления деталей или инструмента на станке во многом зависит длительность срока эксплуатации техники», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что предприятие планирует приобрести современное высокоточное оборудование с уменьшенным потреблением электроэнергии и низким уровнем шума.

«Начальный этап предполагает выпуск 360 патронов в год, в дальнейшем объем будет наращиваться. Также предусмотрен выпуск кулачков — комплектующих деталей токарных патронов», — уточняется в тексте.

Из сообщения следует, что реализация проекта предусматривает привлечение инвестиций в размере 20 млн. рублей и создание шести новых рабочих мест.

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