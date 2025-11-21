16:04:16 Пятница, 21 ноября
В Пензенской области принят закон о введении автоУСН

12:53 | 21.11.2025 | Экономика

Пенза, 21 ноября 2025. PenzaNews. Специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН, или автоУСН) будет введен в Пензенской области с 1 января 2026 года. Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания региона поддержали в ходе 32-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 21 ноября.

В Пензенской области принят закон о введении автоУСН. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Пилотный проект по использованию АУСН микропредприятиями и малым бизнесом стартовал 1 июля 2022 года в Москве, Московской, Калужской областях и Республике Татарстан. Право участвовать в данном эксперименте все регионы РФ получили с 2025 года. На данный момент специальный налоговый режим применяется в 69 субъектах РФ (в Приволжском федеральном округе — в 9 регионах из 14). Специальный налоговый режим предусматривает сокращение и отмену формирования и представления деклараций (другой отчетности), в том числе в Социальный фонд России. Большая часть бремени налогового администрирования ложится непосредственно на налоговые органы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента.

В нем уточняется, что применять автоУСН смогут организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до 5 человек и годовым доходом не более 60 млн. рублей.

«По данным ФНС, спецрежим популярен в розничной торговле, в том числе на маркетплейсах; разработке компьютерного программного обеспечения и оказании консультационных услуг в этой сфере; операциях с недвижимостью; деятельности в области права и бухгалтерского учета. По мнению разработчиков АУСН, данная схема налогообложения может помочь избежать негативных последствий существенного изменения федерального законодательства в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства», — отмечается в тексте.

Из него следует, что автоУСН можно будет применять в Пензенской области с 1 января 2026 года и до 31 декабря 2027 года.


