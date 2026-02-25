В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил драку в баре Происшествия

Пенза, 25 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 30-летнего пьяного мужчину, который устроил драку в одном из баров Пензы.

«Кнопка тревожной сигнализации на охраняемом объекте сработала в вечернее время. Прибывших на место росгвардейцев встретил бармен заведения. Он сообщил стражам правопорядка, что один из посетителей, перебрав со спиртным, спровоцировал конфликт с незнакомым мужчиной. В ходе драки был разбит стеклопакет. После произошедшего дебошир спешно скрылся в неизвестном направлении. В ходе обследования прилегающей территории росгвардейцы обнаружили мужчину, схожего по приметам, на одной из близлежащих лавочек в компании знакомых», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.