21:45:13 Среда, 25 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил драку в баре

11:32 | 25.02.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 25 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 30-летнего пьяного мужчину, который устроил драку в одном из баров Пензы.

В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил драку в баре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кнопка тревожной сигнализации на охраняемом объекте сработала в вечернее время. Прибывших на место росгвардейцев встретил бармен заведения. Он сообщил стражам правопорядка, что один из посетителей, перебрав со спиртным, спровоцировал конфликт с незнакомым мужчиной. В ходе драки был разбит стеклопакет. После произошедшего дебошир спешно скрылся в неизвестном направлении. В ходе обследования прилегающей территории росгвардейцы обнаружили мужчину, схожего по приметам, на одной из близлежащих лавочек в компании знакомых», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


Читайте также
В Белинском районе пенсионерка передала более 300 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Жителя Сердобска будут судить за неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество
В Пензенской области за выходные выявлено два нарушения охотничьего законодательства Росгвардейцы задержали пьяного мужчину за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе
В Пензе выявлен факт использования иностранцем поддельного сертификата о владении русским языком Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Масленицей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама