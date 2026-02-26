22:43:02 Четверг, 26 февраля
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»

09:14 | 26.02.2026 | Общество

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. 80 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактического мероприятия «Автокресло – детям», которое прошло на дорогах Пензенской области в минувшую среду, 25 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

В нем напоминается, что в соответствии с требованиями правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, в возрасте от 7 до 11 лет — с использованием детских удерживающих систем или ремней безопасности.

В тексте добавляется, что нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.


