Росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе Происшествия

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали двоих пьяных молодых людей, которые нарушали общественный порядок в одном из торговых центров в Первомайском районе Пензы.

«Сигнал о происшествии поступил на пульт централизованной охраны в вечернее время. Экипаж группы задержания оперативно прибыл по указанному адресу. На месте росгвардейцев встретил работник охраны торгового объекта. Он пояснил, что двое молодых людей распивали алкогольные напитки на фуд-корте, вели себя вызывающе и мешали посетителям. Впоследствии они были выведены из здания, однако, оказавшись на улице, продолжили противоправные действия — громко выражались нецензурной бранью и нарушали общественный порядок. На законные требования росгвардейцев прекратить нарушение молодые люди не отреагировали», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге молодые люди были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.