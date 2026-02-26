22:42:41 Четверг, 26 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе

12:12 | 26.02.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 26 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали двоих пьяных молодых людей, которые нарушали общественный порядок в одном из торговых центров в Первомайском районе Пензы.

Росгвардейцы задержали двоих пьяных молодых людей за нарушение общественного порядка в торговом центре в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сигнал о происшествии поступил на пульт централизованной охраны в вечернее время. Экипаж группы задержания оперативно прибыл по указанному адресу. На месте росгвардейцев встретил работник охраны торгового объекта. Он пояснил, что двое молодых людей распивали алкогольные напитки на фуд-корте, вели себя вызывающе и мешали посетителям. Впоследствии они были выведены из здания, однако, оказавшись на улице, продолжили противоправные действия — громко выражались нецензурной бранью и нарушали общественный порядок. На законные требования росгвардейцев прекратить нарушение молодые люди не отреагировали», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге молодые люди были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


Читайте также
Житель Пензы по совету «сотрудника банка» перечислил на «безопасный счет» около 300 тыс. рублей В Кузнецке столкнулись «Lada Kalina» и «MAN», пострадала девушка
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил драку в баре
В Белинском районе пенсионерка передала более 300 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Жителя Сердобска будут судить за неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама