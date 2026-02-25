В Белинском районе пенсионерка передала более 300 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает дочери Криминал

Пенза, 25 февраля 2026. PenzaNews. Жительница Белинского района Пензенской области 1956 года рождения лишилась более 300 тыс. рублей, поверив «сотруднику силового ведомства», который по телефону сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП и для урегулирования вопроса о возмещении ущерба и избежания уголовной ответственности необходимо через курьера передать деньги.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Испугавшись за дочь, пенсионерка, [...] следуя указаниям незнакомца, взяла свои сбережения и передала их курьеру около своего дома. О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как поговорила по телефону с дочерью. Общая сумма ущерба составила более 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».