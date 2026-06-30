Владелец строящегося напротив «Ростка» отеля готов благоустроить эту часть набережной — глава Пензы Экономика

Пенза, 30 июня 2026. PenzaNews. Владелец отеля, строительство которого ведется на берегу реки Суры на улице Злобина в Пензе — напротив стелы «Росток» — готов благоустроить эту часть набережной. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Многие жители интересуются, что строится напротив «Ростка». Там будет пятизвездочная гостиница. Провели деловую встречу с владельцем объекта. Обсудили ход реализации проекта и благоустройство территории набережной со стороны будущего отеля. Бизнесмен выразил готовность замостить брусчаткой пешеходную часть, обустроить зеленые зоны, организовать парковку, которой смогут пользоваться все желающие. Инициатива хорошая, всегда рад поддержать идеи, направленные на развитие нашего славного города», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» во вторник, 30 июня.

Олег Денисов обратил внимание на то, что «эта сторона Суры должна визуально перекликаться с противоположной, благоустроенной по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», чтобы сохранялась целостность архитектурно-ландшафтного решения».

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Что касается самой гостиницы, цифры говорят сами за себя: почти 12 тыс. кв. метров площади. Серьезный объем. Собственник рассказал, что здесь предусмотрено девять бассейнов, в том числе отдельные — специально для детей, а также зоны массажа, сауны, конференц-зал», — отметил он.

Глава Пензы добавил, что также поддержал намерение бизнесмена создать спортивный комплекс на месте заброшенной постройки в микрорайоне ГПЗ-24.

«Речь идет о нежилом здании в районе улицы Казанской, 52», — уточнил Олег Денисов.

«И гостиница, и спорткомплекс — это новые возможности для Пензы: рабочие места, современная инфраструктура и, главное, пространства, где можно будет приятно и с пользой проводить время», — подчеркнул глава города.