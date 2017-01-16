Мария Самокутяева стала заслуженным работником образования Пензенской области
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Пенза, 16 января 2017. PenzaNews. Звание «Заслуженный работник образования Пензенской области» присвоено заместителю директора по воспитательной работе школы №56 города Пензы Марии Самокутяевой, которая является матерью космонавта Александра Самокутяева.
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Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального министерства образования, почетное звание присвоено педагогу за многолетний добросовестный труд в системе образования, преданность профессии и в связи с 70-летием.
«Также Марии Александровне будет вручена почетная грамота министерства образования Пензенской области», — добавили в ведомстве.
Самокутяева Мария Александровна родилась 15 января 1947 года в селе Уварово Лунинского района.
В 1969 году окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского по специальности «Учитель физики».
Преподавала в школе рабочей молодежи №4 и средней школе №3 города Пензы.
С 1984 года работала учителем в школе №56.
С 1985 года занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Общий педагогический стаж работы составляет 47 лет.
Награждена значком «Отличник народного просвещения», благодарственными письмами реготделения партии «Единая Россия» и главы администрации Пензы, почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области, благодарностью губернатора.