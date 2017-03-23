Кандидаты на должность руководителей учреждений образования представлены мэру Пензы Образование

Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев представил мэру Виктору Кувайцеву кандидатов на должности руководителей двух учреждений — школы и детского сада — в четверг, 23 марта.

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Они рассказали, как планируют развивать образовательные организации, которые возглавят в ближайшее время, и ответили на возникшие вопросы.

В свою очередь мэр обозначил первоочередные задачи, которые стоят перед муниципальными учреждениями образования.

Он также пообещал встретиться с трудовыми коллективами обоих организаций.

«Воспитать наших детей достойными гражданами, патриотами свой страны, родного города — большая ответственность и благородная задача, для решения которой нужен кропотливый каждодневный труд», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.