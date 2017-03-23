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Кандидаты на должность руководителей учреждений образования представлены мэру Пензы

11:10 | 23.03.2017 | Образование

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Пенза, 23 марта 2017. PenzaNews. Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев представил мэру Виктору Кувайцеву кандидатов на должности руководителей двух учреждений — школы и детского сада — в четверг, 23 марта.

Кандидаты на должность руководителей учреждений образования представлены мэру Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они рассказали, как планируют развивать образовательные организации, которые возглавят в ближайшее время, и ответили на возникшие вопросы.

В свою очередь мэр обозначил первоочередные задачи, которые стоят перед муниципальными учреждениями образования.

Он также пообещал встретиться с трудовыми коллективами обоих организаций.

«Воспитать наших детей достойными гражданами, патриотами свой страны, родного города — большая ответственность и благородная задача, для решения которой нужен кропотливый каждодневный труд», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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