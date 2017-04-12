Пензенский опыт представлен на международном салоне образования в Москве Образование

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Делегация Пензенской области принимает участие в Московском международном салоне образования, который начал свою работу на ВДНХ в среду, 12 апреля.

Фото: Институт регионального развития

Основным экспонентом от области выступает Институт регионального развития при поддержке министерства образования.

В состав делегации вошли первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина, представители Института регионального развития — ректор Ольга Федосеева, первый проректор Елена Прохорова, руководитель сектора центра координации научно-методической и проектной деятельности Николай Полосин, директора центров профессионального и технологического, а также гуманитарного образования Наталья Тюина и Елена Фирсова.

Кроме того, в салоне участвуют руководители органов управления образованием и общеобразовательных организаций.

Представленные регионом выставочные материалы отражают опыт системы образования и экспонируются под общим девизом «Сделать пензенскую школу одной из лучших в России».

Реализуемые в Пензенской области проекты и внедряемые технологии вызвали большой интерес у посетителей.

Работа салона рассчитана на три дня.