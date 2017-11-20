«Школа Архимеда» проверит знания пензенских школьников по математике и физике Образование

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Дистанционная олимпиада по математике и физике для учащихся 5–8 и 7–8 классов соответственно пройдет в рамках проекта «Школа Архимеда» на базе губернского лицея Пензы в предстоящую пятницу, 24 ноября.

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Заявки на участие принимаются до 17.00 четверга, 23 ноября, по адресу электронной почты, указанному на сайте образовательной организации.

Задания будут размещены также на сайте лицея в 8.00 в день проведения олимпиады. На их выполнение отводится 4 часа.

Каждую задачу будет оценивать жюри. За правильно решенное задание можно получить 7 баллов. В зависимости от количества ошибок очки будут вычитаться.

Готовые работы можно отправить на электронную почту, лично привезти в губернский лицей в день проведения олимпиады либо отправить обычным письмом. При этом на штемпеле должна быть указана дата олимпиады.

Итоги будут подведены до 20 декабря.