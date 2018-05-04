Менее 50% пензенских шестиклассников написали ВПР по математике на «хорошо» и «отлично» Образование

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. 46,5% школьников Пензенской области, написавших всероссийские проверочные работы (ВПР) по математике, получили за них отметки «хорошо» и «отлично». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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Высшую отметку получили 10,7% учеников. Контрольные работы 35,8% учащихся оценены на «хорошо».

Всего в проверочных работах по математике участвовали 9 тыс. 713 шестиклассников региона. Почти 70% из них подтвердили или повысили уровень оценок по предмету.

ВПР также выполнили свыше 10,5 тыс. пятиклассников.

53,7% справились на «хорошо» и «отлично» с контрольной по русскому языку, 57,3% показали высокие результаты по математике. По итогам оцеки работ более 72% учеников пятых классов подтвердили или повысили уровень текущих оценок.

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Всероссийские проверочные работы (ВПР) — итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование идентичных текстов заданий и критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровнях. В 11 классах их пишут выпускники, не выбравшие данный предмет для сдачи ЕГЭ. Также испытания проводятся для учащихся 4–6 классов.

Результаты проверок могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися.

Они не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Рособрнадзор не рекомендует использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.