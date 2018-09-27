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Определены 12 пензенских педагогов, которые пройдут стажировку в Англии

08:09 | 27.09.2018 | Образование

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Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. 12 учителей английского языка, прошедших программу дополнительной профессиональной переподготовки «Теоретические и практические основы образовательной деятельности в сфере «Филология», отобраны для стажировки, которая будет проходить в городе Сассекс в Великобритании.

Определены 12 пензенских педагогов, которые пройдут стажировку в Англии

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В их число вошли педагоги из Земетчинского, Белинского, Нижнеломовского и Башмаковского районов, Кузнецка, Заречного и Каменки.

Всего программу переподготовки прошли 60 учителей. В нее были включены дисциплины, направленные на формирование иноязычной коммуникативной компетенции.

Методическая подготовка включала несколько актуальных аспектов — ГИА и ЕГЭ, современные образовательные технологии и информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе, а также проведение занятий в контексте требований ФГОС.

В курс были включены мастер-классы ведущих специалистов Пензы и преподавателя британского колледжа.

По окончании слушатели успешно выдержали процедуру итоговой аттестации, включающую письменный тест и устное собеседование, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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