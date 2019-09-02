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В Пензенской области 3 сентября стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ и ОГЭ

11:17 | 02.09.2019 | Образование

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Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Дополнительный период сдачи ЕГЭ и ОГЭ стартует в Пензенской области в предстоящий вторник, 3 сентября.

В Пензенской области 3 сентября стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассников в стартовый день примут участие 17 выпускников, которым предстоит сдать экзамен по русскому языку. 6 сентября 49 человек будут сдавать ЕГЭ по математике.

Свои результаты они узнают не позднее 18 и 19 сентября соответственно.

Прохождение ГИА в дополнительный период продолжат 387 учащихся в связи с получением более двух неудовлетворительных результатов, а также двое — по причине пропуска экзаменов в основной период по уважительной причине.

3 сентября состоится пересдача ОГЭ по русскому языку, заявления поступили от 172 человек. 6 сентября будет организован экзамен по математике, в котором примут участие 323 учащихся.

Результаты будут объявлены 10 и 11 сентября соответственно.

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