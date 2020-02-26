В Пензе победителем конкурса «Молодой преподаватель вуза» стала Анна Тимакова Образование

Пенза, 26 февраля 2020. PenzaNews. Заведующая кафедрой «Литература и методика преподавания литературы» Пензенского государственного университета (ПГУ) Анна Тимакова одержала победу в конкурсе профессионального мастерства «Молодой преподаватель вуза», состоявшемся в регионе в третий раз.

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«Конечно, я очень рада высокой оценке жюри и хочу поблагодарить дирекцию института за то, что я была выдвинута на эту почетную миссию. Я познакомилась с коллегами из других вузов, посмотрела новые наработки, может быть, что-то смогу применить и на своих уроках. Это были незабываемые пять недель успешной и интересной работы», — отметила Анна Тимакова, комментируя результаты конкурса.

По его итогам второе место присуждено преподавателю кафедры средств ближнего боя Пензенского артиллерийского инженерного института Екатерине Гусевой.

Третье место заняла преподаватель кафедры «Общепрофессиональные дисциплины» ПАИИ, президент благотворительного фонда «Золотая капля» Инна Назарова.

Как сообщает пресс-служба ПГУ, конкурс «Молодой преподаватель вуза» проходил с 31 января по 25 февраля. Он состоял из семи этапов, включая конкурсы визиток, импровизации, педагогического мастерства и методических разработок.