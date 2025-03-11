В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели слесаря-ремонтника на предприятии Криминал

Пенза, 11 марта 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели слесаря-ремонтника на одном из предприятий в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, 7 марта 2025 года на территории одного из предприятий в Октябрьском районе города Пензы слесарь-ремонтник, работающий у индивидуального предпринимателя, осуществлял ремонт технологического оборудования. Во время ремонтных работ он зацепился предметами верхней одежды за вал двигателя тележки мостового крана, вследствие чего получил телесные повреждения. 56-летний потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.