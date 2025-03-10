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Жительница Заречного лишилась более 2 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам

09:23 | 10.03.2025 | Криминал

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Пенза, 10 марта 2025. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1969 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишилась более 2 млн. рублей.

Жительница Заречного лишилась более 2 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала женщине позвонил «сотрудник силового ведомства» и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на ее имя кредит.

«После этого женщине поступил еще один звонок от мужчины, который пояснил, что для предотвращения мошеннических действий заявительнице необходимо оформить кредит и перечислить денежные средства для закрытия долгов. Следуя инструкциям звонившего, потерпевшая оформила кредит на сумму 480 тыс. рублей и сняла все свои накопления. Затем, воспользовавшись банкоматом, она перечислила все деньги на банковскую карту, предоставленную злоумышленниками. Общая сумма ущерба составила более 2 млн. рублей. Через несколько дней заявительница поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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