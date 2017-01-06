100 единиц техники очищали ночью улицы Пензы от снега ЖКХ

Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. 100 единиц техники было задействовано в Пензе ночью для ликвидации последствий снегопада, обрушившегося на город накануне вечером.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе утреннего объезда в пятницу, 6 января, директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов доложил мэру Пензы Виктору Кувайцеву, что в обработке дорог противогололедными материалами и пескосоляной смесью, а также прометании проезжей части было задействовано 66 единиц спецтехники, среди которых — 29 комбинированных дорожных машин, девять пескоразбрасывателей, пять плужнощеточных машин, 17 тракторных щеток и шесть грейдеров.

По его словам, работы по вывозу снега осуществляли 34 единицы техники: пять снегопогрузчиков «Золотые ручки», 10 фронтальных погрузчиков и 19 самосвалов.

«Снег вывозили с улиц Урицкого, Свердлова, Краснова, Калинина, Парковой, а также с дороги на Горбатом переулке», — сказал Вячеслав Голохвастов.

В свою очередь Виктор Кувайцев отметил, что необходимо продолжить работы по вывозу снега с улиц Пензы, в том числе очистить тротуары, сообщает пресс-служба мэрии.