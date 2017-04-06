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В Пензенской области чиновников научат организовывать работу по благоустройству

09:40 | 06.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Серия семинаров для сотрудников муниципальных органов власти по обучению организации работ по благоустройству будет проведена в Пензенской области.

В Пензенской области чиновников научат организовывать работу по благоустройству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В них примут участие заместители глав администраций муниципальных образований по ЖКХ, главы административных центров районов, руководители предприятий коммунальной сферы, представители общественных организаций и актива, а также сотрудники правоохранительных органов и Госпожнадзора.

В ходе обучения планируется осветить тему содержания территорий поселений в летний период — автомобильных дорог, внутридворовых территорий, частного сектора.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы совершенствования системы наружного освещения населенных пунктов, сноса сухостойных деревьев и кустарников, выявление бесхозяйных домовладений, проведение противопожарных мероприятий.

Также слушателям курса расскажут о переводе многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление, работе уполномоченных лиц и административных комиссий с нарушителями правил благоустройства, роли уличных и домовых комитетов.

В отдельный блок выделена организация системы обращения с твердыми бытовыми отходами, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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