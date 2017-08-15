Мэр Пензы потребовал активизировать ремонт тротуаров ЖКХ

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал активизировать работы по ремонту тротуаров по итогам объезда города, проведенного во вторник, 15 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

Во время осмотра объектов улично-дорожной сети он сделал ряд замечаний, в частности, на улице Кирова — относительно примыкания тротуара к проезжей части, на улице Коммунистической — о замене ливнеприемной решетки.

Также Виктор Кувайцев поручил решить вопрос с подпорной стенкой возле здания главпочтамта, которая находится в ненадлежащем состоянии.

«Участие в федеральном проекте [«Безопасные и качественные дороги»] позволило нам привести в нормативное состояние значительную часть городских дорог. Основной объем, запланированный на этот год, выполнен. Нужно, не снижая темпов ремонта автомагистралей, вплотную заняться тротуарами, чтобы обеспечить жителей города современными, комфортными пешеходными связями. Подрядные организации должны оперативно приступить к выполнению своих обязательств по контрактам», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.