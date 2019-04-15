Мэр Пензы потребовал вывезти мусор после субботника
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Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал вывезти с улиц города мусор, собранный участниками субботника.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Невывезенный мусор сводит на нет все усилия горожан, которые в ходе санитарной пятницы и субботника потратили время и силы, чтобы в городе был порядок. Из-за таких мелочей у нас портится общая картина», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 15 апреля.
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По словам Виктора Кувайцева, в целом в городе чисто, «но где-то остались надписи на стенах, переполненный контейнер или сломанное ограждение».
Мэр призвал устранить недочеты и до конца месячника по благоустройству уделить внимание жилым кварталам.
«Надо уходить с первых линий дальше во дворы, чтобы в течение этой рабочей недели максимально привести территории в надлежащее состояние», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 20 марта по 30 апреля в Пензе проходит месячник по благоустройству.
Общегородской субботник запланирован на 20 апреля.