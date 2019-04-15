Мэр Пензы потребовал вывезти мусор после субботника ЖКХ

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал вывезти с улиц города мусор, собранный участниками субботника.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Невывезенный мусор сводит на нет все усилия горожан, которые в ходе санитарной пятницы и субботника потратили время и силы, чтобы в городе был порядок. Из-за таких мелочей у нас портится общая картина», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 15 апреля.

Читайте также

Виктор Кувайцев поблагодарил жителей Пензы, вышедших на субботник

По словам Виктора Кувайцева, в целом в городе чисто, «но где-то остались надписи на стенах, переполненный контейнер или сломанное ограждение».

Мэр призвал устранить недочеты и до конца месячника по благоустройству уделить внимание жилым кварталам.

«Надо уходить с первых линий дальше во дворы, чтобы в течение этой рабочей недели максимально привести территории в надлежащее состояние», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 20 марта по 30 апреля в Пензе проходит месячник по благоустройству.

Общегородской субботник запланирован на 20 апреля.