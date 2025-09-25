10:22:02 Четверг, 25 сентября
Компания «Т Плюс» приступила к подаче тепла в социально значимые объекты Пензы

09:03 | 25.09.2025 | ЖКХ

Пенза, 25 сентября 2025. PenzaNews. Энергообъекты «Т Плюс» в Пензе переведены на зимний режим работы и приступили к подаче тепла, которое в первую очередь поступит в детские сады, школы, стационары и объекты культуры, затем — в многоквартирные жилые дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Компания «Т Плюс» приступила к подаче тепла в социально значимые объекты Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По решению главы Пензы отопительный сезон стартует 25 сентября. Пуск тепла будет проводиться по графику, согласованному с городской администрацией», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что подготовка к этому отопительному сезону началась после завершения предыдущего.

«Сотрудники пензенских тепловых сетей провели гидравлические испытания трубопроводов, которые помогли выявить наиболее уязвимые места коммуникаций и своевременно устранить повреждения. На трех улицах города — Малой Бугровке, Северной и Герцена — энергетики выполнили реконструкцию тепломагистралей общей протяженностью 2,2 км», — уточняется в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Т Плюс» Игорь Кузьмичев, начало отопительного сезона — процесс технологически непростой.

«Жилой фонд будет подключаться в течение 10 дней. Просим руководителей управляющих компаний быть готовыми к приему теплоносителя», — сказал Игорь Кузьмичев, слова которого приводятся в пресс-релизе.


