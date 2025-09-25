10:22:19 Четверг, 25 сентября
Аукцион на право заключения договора аренды участка в Ахунском лесничестве для заготовки древесины отменен

08:40 | 25.09.2025 | Общество

Пенза, 25 сентября 2025. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области отменило открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды находящегося в госсобственности участка для заготовки древесины на территории Ахунского лесничества.

Аукцион на право заключения договора аренды участка в Ахунском лесничестве для заготовки древесины отменен. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Неравнодушие начинается с внимания к тому, что нас окружает. Накануне пензенцы заступились за участок леса в Ахунском лесничестве, который был выставлен на открытый аукцион для аренды под заготовку древесины. Мы зафиксировали обращения с просьбой помочь защитить лесную территорию. По моему поручению областной Минлесхоз отменил аукцион, сотрудники, допустившие халатное отношение, будут наказаны», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 24 сентября.

Он поблагодарил общественность за ответственное отношение к природным ресурсам и участие в жизни региона.


