Телефонная мошенница выманила у жительницы Пензы около 4,4 млн. рублей Криминал

Пенза, 26 сентября 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1969 года рождения после телефонного общения с мошенницей лишилась около 4,4 млн. рублей.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, злоумышленница, которая представилась персональным менеджером, заявила, что некие лица от имени собеседницы перечисляют деньги в поддержку экстремистских организаций, поэтому их необходимо перевести на «безопасный счет».

«Следуя указаниям незнакомки, женщина преследовала в отделение банка, где сняла денежные средства в размере около 4,4 млн. рублей, а затем с помощью банкомата перечислила их на мошеннические счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.