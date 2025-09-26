14:17:04 Пятница, 26 сентября
На территории пензенского «Меридиана» планируется построить ФОК и тир

09:24 | 26.09.2025 | Общество

Пенза, 26 сентября 2025. PenzaNews. Физкультурно-оздоровительный комплекс и тир планируется построить на территории спортивно-оздоровительного центра «Меридиан» в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе встречи с бойцами отряда содействия полиции «Тигр» по окончании учебно-тренировочных сборов в «Меридиане».

Фото: Pnzreg.ru

«По традиции приехал пообщаться с ребятами, поскольку их мнение — главный ориентир в развитии тренировочной базы и программы сборов. В этом году здесь сделали все, что я обещал «тиграм» — построили бассейн, отремонтировали клуб, подготовили футбольное поле, проложили беговую дорожку, обустроили площадку для тактической подготовки. Планируем построить ФОК для занятий в холодное время, а также 100-метровый тир», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, после этого можно будет говорить о полноценном развитии площадки, где также проводятся соревнования по туризму.

«Ребята пожелали включить в программу сборов больше практических занятий, знакомство с разными видами оружия. Также просят, помимо общения с сотрудниками полиции, Росгвардии и ПАИИ, наладить взаимодействие с прокуратурой и Следственным комитетом», — добавил Олег Мельниченко.

Он отметил, что в отряде состоят студенты пензенских колледжей и вузов, нацеленные на защиту своей страны.

«Пожелал ребятам реализовать себя в выбранных профессиях. Следующие учебно-тренировочные сборы «тигров» состоятся зимой», — написал губернатор.


