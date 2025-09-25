Отопительный сезон в Заречном стартует 26 сентября ЖКХ

Заречный, 25 сентября 2025. PenzaNews. Старт отопительному сезону в городе Заречном Пензенской области будет дан в предстоящую пятницу, 26 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

«В этот день в Заречном состоится запуск отопления в учреждениях образования, культуры, социальной сферы, а также во всех многоквартирных домах», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что решение о запуске отопления основано как на оценке текущей погоды, так и на анализе долгосрочных прогнозов синоптиков, которые обещают резкое похолодание в ближайшие дни.

«Чтобы не допустить роста заболеваемости среди детей и взрослых, было решено начать отопительный сезон», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что с момента пуска тепла сотрудники управляющих компаний приступят к работам по стабилизации и регулировке подачи отопления во всех домах, этот процесс может занять до 10 дней.

«Если у горожан возникнут вопросы о подаче отопления, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Ее реквизиты указаны в квитанции на оплату коммунальных услуг», — уточняется в тексте.