Мэр Пензы потребовал убрать мусор с газонов
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Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин потребовал убрать мусор с газонов.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Обратите внимание на газоны, особенно на «красных линиях». Проспект Победы сильно замусорен. Шел по Кулакова — такая же ситуация», — отметил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 30 марта.
Андрей Лузгин призвал обратить особое внимание на очистку тротуаров и прилотковой зоны на проезжей части.
Кроме того, мэр затронул вопрос о поддержании порядка на внутридворовых территориях.
По его словам, от жителей продолжают поступать обращения, касающиеся деятельности управляющих компаний.
«Жалуются на колейность, скользкость во дворах. Там, где снег и лед растаяли, надо оперативно убирать песок», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.