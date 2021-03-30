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Мэр Пензы потребовал убрать мусор с газонов

13:24 | 30.03.2021 | ЖКХ

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Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин потребовал убрать мусор с газонов.

Мэр Пензы потребовал убрать мусор с газонов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обратите внимание на газоны, особенно на «красных линиях». Проспект Победы сильно замусорен. Шел по Кулакова — такая же ситуация», — отметил он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 30 марта.

Андрей Лузгин призвал обратить особое внимание на очистку тротуаров и прилотковой зоны на проезжей части.

Кроме того, мэр затронул вопрос о поддержании порядка на внутридворовых территориях.

По его словам, от жителей продолжают поступать обращения, касающиеся деятельности управляющих компаний.

«Жалуются на колейность, скользкость во дворах. Там, где снег и лед растаяли, надо оперативно убирать песок», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба мэрии.

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