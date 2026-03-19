В пензенской гордуме прошло заседание круглого стола с участием представителей ресурсоснабжающих организаций ЖКХ

Пенза, 19 марта 2026. PenzaNews. Стоимость и качество услуг ЖКХ, сроки устранения аварий и восстановления благоустройства после вскрышных работ стали основными темами заседания круглого стола, которое прошло в Пензенской городской думе с участием представителей ресурсоснабжающих организаций.

В мероприятии также приняли участие министр по тарифному регулированию и государственным закупкам Пензенской области Дмитрий Сагайдачный и заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Ильдар Усманов.

Депутаты обозначили представителям ресурсоснабжающих организаций перечень вопросов, задаваемых чаще всего пензенцами на приемах граждан.

Было отмечено, что большая часть этих вопросов касается платы за теплоэнергию в 2026 году, сроков устранения аварий на сетях и механизмов перерасчета сумм за тепло или горячую воду в случае отсутствия ресурсов.

Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин предложил направить ресурсоснабжающим организациям сводную информацию по обращениям граждан, чтобы на них были даны письменные разъяснения.

В ходе круглого стола также были подняты темы, касающиеся сроков и качества восстановления благоустройства после проведения аварийных вскрышных работ.

Особое внимание депутаты обратили на необходимость согласованности плановых замен коммуникаций с проведением работ по асфальтировке территорий.

Так, в частности, было озвучено, что в мае планируется начать работы по программе «Мой двор», инициированной губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко, и, если в каком-то дворе предусмотрена плановая замена коммуникаций, она должна быть проведена до начала благоустройства внутридворовых территорий.

То же самое касается межквартальных и магистральных дорог.

Кроме того, представителям ресурсоснабжающих организаций было заявлено о необходимости повысить информирование населения о ходе устранения аварий или проведения плановых работ на сетях с обязательным указанием сроков их окончания, а также об этапах подготовки к отопительному сезону, сообщается на сайте пензенской гордумы.