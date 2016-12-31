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Проверка организована по факту гибели двоих мужчин в ДТП с фурой под Пензой

11:01 | 31.12.2016 | Происшествия

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Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Проверка организована по факту столкновения фуры «Scania» и автомобиля «Lada Priora», произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в минувшую пятницу, 30 декабря, в результате которого погибли два человека.

Проверка организована по факту гибели двоих мужчин в ДТП с фурой под Пензой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, трагическое ДТП произошло примерно в 11.05.

«В аварии погибли пассажиры легковой машины — мужчины 1961 и 1983 годов рождения», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что еще один пассажир 1960 года рождения был доставлен в больницу.

Обстоятельства случившегося выясняются.
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