Проверка организована по факту гибели двоих мужчин в ДТП с фурой под Пензой Происшествия

Пенза, 31 декабря 2016. PenzaNews. Проверка организована по факту столкновения фуры «Scania» и автомобиля «Lada Priora», произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в минувшую пятницу, 30 декабря, в результате которого погибли два человека.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, трагическое ДТП произошло примерно в 11.05.

«В аварии погибли пассажиры легковой машины — мужчины 1961 и 1983 годов рождения», — уточнили в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что еще один пассажир 1960 года рождения был доставлен в больницу.

Обстоятельства случившегося выясняются.