Двое мужчин погибли при пожаре в бесхозном строении в Засечном Происшествия

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Двое мужчин погибли в результате пожара в бесхозном строении в селе Засечном Пензенской области в ночь на понедельник, 13 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что один из них 1995 года рождения, личность второго мужчины в настоящее время устанавливается.

«Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 0.05. Загорелось временное строение на площади 50 кв. метров», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, для ликвидации последствий случившегося от главного управления МЧС России по Пензенской области привлекались четыре человека и одна единица техники.

«Причины пожара в настоящее время устанавливаются», — подчеркнула Анна Шупилова.