Спасатели с помощью специнструмента извлекли ребенка из покореженной машины под Пензой Происшествия

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Спасатели с помощью специнструмента вытащили пострадавшего ребенка из автомобиля «Nissan Almera», кузов которого оказался деформирован после столкновения с автомашиной «ГАЗель» на 30 км трассы «Тамбов — Пенза» между селами Загоскино и Ермоловка утром во вторник, 28 февраля.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 6.55.

Спасатели, используя спинальный щит, извлекли ребенка из легкового автомобиля и передали врачам, после чего с помощью слесарного инструмента отключили аккумуляторы.

Кроме того, еще до их прибытия очевидцы помогли матери пострадавшего ребенка и водителю иномарки выбраться из поврежденного автомобиля.

Водитель «ГАЗели» от медицинской помощи отказался.

Обстоятельства случившегося выясняются.