В Пензе в автобусе №30 умер пассажир Происшествия

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Пассажир автобуса №30, следовавшего со стороны микрорайона Арбеково по проспекту Строителей в Пензе, умер утром в четверг, 9 марта.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина внезапно почувствовал себя плохо, находившиеся в салоне люди вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.

«Он скончался в автобусе», — сказали в ведомстве.

По имеющейся информации, инцидент произошел в час пик, когда пензенцы спешили на работу. В итоге им пришлось воспользоваться другим автобусом.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Пензы, обслуживанием маршрута №30 занимается одна из компаний из структуры «Дилижанса». В организации отказались от каких-либо комментариев по поводу случившегося, сославшись на корпоративную политику.