В Пензенской области оштрафована ударившая соседку обломком бетона пенсионерка Происшествия

Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей назначено пенсионерке из Пачелмского района Пензенской области, которая признана судом виновной в нанесении побоев своей соседке.

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Как отмечается в решении суда, инцидент произошел днем 22 октября 2016 года в подъезде дома, где женщина минимум один раз ударила соседку обломком бетонной плиты по голове.

Потерпевшая отделалась кровоподтеком. Данная травма, согласно заключению эксперта, не причинила какого-либо вреда ее здоровью.

В судебном заседании пенсионерка виновной себя не признала. По ее словам, вместе с помощником она после замены окон убирала из своей квартиры на третьем этаже строительный мусор. Вывозя на ручной тележке бетонный подоконник, они уронили его возле двери соседки на втором этаже. После этого соседка вышла из квартиры. Лично она женщине никаких ударов якобы не наносила.

В свою очередь потерпевшая пояснила, что обломками подоконника была повреждена дверь ее квартиры. Она попросила ответчицу впредь проявлять осторожность. В ответ та взяла в руки небольшой кусок бетона и ударила ее по голове.

Показания потерпевшей были подтверждены другими доказательствами. В частности, в больнице у женщины диагностировали ушиб мягких тканей и подкожную гематому теменной области.

При назначении наказания суд среди прочего учел, что ответчица впервые совершила административное правонарушение, а также является пенсионеркой.