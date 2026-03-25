Школу молодой семьи запустят в Пензенской области в тестовом режиме

25.03.2026 | Общество

Пенза, 25 марта 2026. PenzaNews. Школа молодой семьи «Маяк» начнет работу на базе пензенского областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов в тестовом режиме на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«На следующей неделе запускаем в тестовом режиме школу молодой семьи «Маяк». Программу разработали специалисты областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, на базе которого будут идти занятия. Работа ведется во взаимодействии с «Кварталом Луи», поддерживающим выпускников интернатов и детских домов», — написал глава региона в своем канале в мессенджере Max в среду, 25 марта.

Олег Мельниченко пояснил, что в школе «Маяк» ждут молодых людей, которые готовятся к рождению ребенка или недавно стали родителями.

«Педагогическое и психологическое сопровождение особенно важно для ребят, у которых не было перед глазами положительного примера. Теперь выстроить гармоничные отношения в собственных семьях им помогут специалисты. Занятия — два раза в месяц, преподаватели — педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог, инструктор ЛФК, врач-педиатр и медсестра. Имеется все необходимое для прохождения «курса молодого родителя» — отработки практических навыков ухода за младенцами. Для детей оборудована игровая зона, для их мам — территория психологической поддержки», — отметил он.

Губернатор уточнил, что средства на создание школы молодой семьи выделены Минтрудом России в рамках совершенствования региональной программы повышения рождаемости, входящей в нацпроект «Семья».


