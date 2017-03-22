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ФОТОРЕПОРТАЖ ДТП с участием троллейбуса №2. Пенза, 22 марта 2017 г.

Стали известны подробности ДТП с участием троллейбуса в Пензе

11:58 | 22.03.2017 | Происшествия

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Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Троллейбус №2, следовавший по маршруту из центра города в направлении улицы Кривозерье в Пензе, двигался на разрешающий сигнал светофора, в то время как перевозившая кран машина поворачивала с улицы Окружной на улицу Калинина.

Стали известны подробности ДТП с участием троллейбуса в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» с места происшествия, негабаритный груз сопровождали две машины, одна из которых — автомобиль ДПС.

По словам водителя троллейбуса, у которого за 14 лет работы это первое подобное ДТП, он рассчитывал, что успеет проехать на «зеленый» прямо, однако столкновения избежать не удалось.

В момент удара в салоне троллейбуса пассажиров было немного — 5–6 человек. По предварительным данным, они отделались испугом, серьезных травм никто не получил.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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