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Женщина госпитализирована после пожара на улице Минской в Пензе

09:18 | 27.03.2017 | Происшествия

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Пенза, 27 марта 2017. PenzaNews. Женщина 1975 года рождения госпитализирована в клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина после пожара в двухкомнатной квартире дома на улице Минской в Пензе в минувшее воскресенье, 26 марта.

Женщина госпитализирована после пожара на улице Минской в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного в 21.36.

«Произошло загорание постельных принадлежностей на площади 3 кв. метра», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что выбраться из пожара женщине помог ее сын.

«Для ликвидации последствий пожара привлекались девять человек и три единицы техники», — добавили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что причины пожара устанавливаются.
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