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В «Спутнике» произошло ДТП с участием «Infiniti», «Skoda», «Suzuki» и «Chevrolet»

10:21 | 20.04.2017 | Происшествия

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. ДТП с участием четырех автомобилей — «Infiniti», «Skoda», «Suzuki» и «Chevrolet» — произошло на улице Олимпийской в селе Засечном под Пензой вечером в минувшую среду, 19 апреля.

В «Спутнике» произошло ДТП с участием «Infiniti», «Skoda», «Suzuki» и «Chevrolet»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону, машины столкнулись примерно в 20.40.

«По предварительным данным, водитель автомашины «Infiniti» – мужчина 1990 года рождения допустил наезд на автомобиль «Skoda», который врезался в «Suzuki» и «Chevrolet». Транспортные средства получили механические повреждения», — уточнили в ведомстве.

В отделе пропаганды пояснили, что все машины, кроме «Infiniti», в момент ДТП не двигались.
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