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В Кузнецке 76-летняя пенсионерка и ее сын обнаружены мертвыми

11:17 | 02.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 76-летней пенсионерки и ее 49-летнего сына, которые обнаружены мертвыми в доме пожилой женщины в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке 76-летняя пенсионерка и ее сын обнаружены мертвыми

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе осмотра места происшествия видимых следов насильственной смерти у погибших не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти местных жителей явилось отравление угарным газом в результате неправильной эксплуатации отопительной печи — была закрыта заслонка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она добавила, что в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Назначено судебно-медицинское исследование», — сказала собеседница агентства.
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